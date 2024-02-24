Дьяков: «Динамо» не было смысла усиливаться — состав хорошо укомплектован

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о нынешнем составе бело-голубых. Напомним, динамовцы не приобрели ни одного футболиста в минувшее зимнее трансферное окно.

«У «Динамо» не было смысла усиливаться. Состав хорошо укомплектован. В ЦСКА, например, сколько лет маленькая обойма? У «Динамо» же состав очень приличный с качественными игроками. Для ротации у них полно людей. Даже если 2-4 футболиста по каким-то причинам не играют, есть те, кто может их заменить. Нет смысла усиливать состав», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.