Дьяков: не вижу смысла «Зениту» тратить такие деньги, когда нет еврокубков

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что не видит смысла «Зениту» тратить такие деньги, когда нет еврокубков.

«В «Зените» хорошие финансовые возможности. Они почувствовали, что что-то идёт не так, нет запаса, который был годами ранее. Вот они и решили приобрести иностранцев. Не вижу смысла «Зениту» тратить такие деньги, когда нет еврокубков. Но у них есть деньги и возможности. «Зениту» хочется тратить деньги, что он и делает. Упрекать в чём-то будет неправильно. Но непонятно, тратят ли они на качественных футболистов. Не все бразильцы приживались в «Зените». Посмотрим, как будет с этими.

Хотелось бы видеть своих футболистов, чтобы воспитывали и выращивали молодёжь. Пока в «Зените» таких мы не видим. Если кто-то и выходит, то в 29 или 30 туре, когда уже ничего никому не надо», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» в зимнее трансферное окно потратил € 31,85 млн, подписав Артура, Педро, Нино и Ильзата Ахметова.