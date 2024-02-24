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Денис Глушаков рассказал, что ведёт переговоры с клубами из стран СНГ

Денис Глушаков рассказал, что ведёт переговоры с клубами из стран СНГ
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о том, что ведёт переговоры с командами из России и СНГ.

«Ещё есть время подписать контракт с зарубежным клубом, трансферное окно открыто во многих странах. Не знаю, есть ли подобная возможность в России или нет, но двигаться вперёд нужно. Переговоры с клубами из стран СНГ есть, общаюсь с клубами нашей Второй лиги, были контакты с Первой лигой. Нужно разговаривать с семьёй, понимать, есть ли смысл уезжать», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

Ранее за свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

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