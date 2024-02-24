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Блогер IShowSpeed в грубом подкате сзади сбил Кака во время благотворительного матча

Блогер IShowSpeed в грубом подкате сзади сбил Кака во время благотворительного матча
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19-летний блогер IShowSpeed в грубом подкате сзади сбил бывшего полузащитника «Милана» и сборной Бразилии Кака. Нарушение правил произошло во время благотворительного матча, состоявшегося 23 февраля. Помимо Кака в игре также принимали участие Роберто Карлос, Эден Азар и Дидье Дрогба.

Напомним, Кака завершил карьеру в декабре 2017 года. Всего на профессиональном уровне он провёл 529 матчей во всех турнирах, в которых отметился 161 забитым мячом и 146 результативными передачами.

За свою карьеру бразилец успел поиграть за бразильский «Сан-Паулу», итальянский «Милан», мадридский «Реал» и американский «Орландо Сити». В 2007 году Кака получил «Золотой мяч». В составе сборной Бразилии Кака провёл 92 игры, в которых забил 29 мячей. В 2002 году бразилец стал чемпионом мира.

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