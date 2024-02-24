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Президент «Хетафе»: Гринвуд без ума от того, чтобы остаться с нами ещё на год

Президент «Хетафе»: Гринвуд без ума от того, чтобы остаться с нами ещё на год
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Президент испанского «Хетафе» Анхель Торрес высказался о Мэйсоне Гринвуде, который принадлежит английскому «Манчестер Юнайтед».

«Он без ума от того, чтобы остаться с нами ещё на год. Он чувствует себя очень хорошо. Это вопрос, который «Манчестер Юнайтед» должен решить с новым владельцем», — приводит слова Торреса COPE.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Гринвуд перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре на правах аренды. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за испанскую команду 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью мячами и пятью ассистами.

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