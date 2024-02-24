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«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в домашнем матче

«Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» в домашнем матче
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Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:1.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Бейсси – 65'     1:1 Магуайр – 89'     1:2 Айуоби – 90+7'    

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. С передачи Тимоти Кастаня отличился нигерийский защитник «Фулхэма» Кэлвин Бейсси. На 89-й минуте защитник Гарри Магуайр сравнял счёт. В самом конце игры, на 90+7-й минуте Алекс Айуоби принёс «Фулхэму» победу.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 32 очка. «Дачники» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 44 очков и находится на шестой строчке.

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