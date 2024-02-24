В Бразилии недовольны переводом денег Неймаром осуждённому Дани Алвесу

Руководитель Партии трудящихся в Бразилии Глейси Хоффманн упрекнула футболиста «Аль-Хиляля» Неймара в том, что он помог деньгами бывшему партнёру по сборной Бразилии Дани Алвесу.

«Приговор насильнику Дани Алвесу является образцовым. Он показывает, что общество больше не терпит сексистского и женоненавистнического поведения. Абсурдным было то, что он занял деньги у Неймара, выплатил компенсацию и смягчил срок наказания», — приводит слова Хоффман 20minutos.

Напомним, семья Неймара помогла Алвесу выплатить часть штрафа в размере € 150 тысяч, которые пойдут в том числе на возмещение морального ущерба, а также наняла ему адвоката.

Ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы и пяти годам испытательного срока. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.