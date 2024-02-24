Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта — Football Insider

Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта — Football Insider
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино и его помощники считают, что у футболиста команды Михаила Мудрика нет футбольного интеллекта, сообщает Football Insider.

По информации источника, Мудрик не обладает футбольным интеллектом, необходимым для успешной работы в системе клуба. Кроме того, тренерский штаб «Челси» ставит под сомнение умение футболиста завершать атаки и комбинировать действия.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока сборной Украины с лондонским коллективом рассчитано до лета 2031 года.

Материалы по теме
Почеттино высказался о малом игровом времени Мудрика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android