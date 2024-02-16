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Почеттино высказался о малом игровом времени Мудрика

Почеттино высказался о малом игровом времени Мудрика
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о малом количестве игрового времени вингера Михаила Мудрика в последних играх команды. В двух предыдущих играх украинский футболист остался на скамейке запасных лондонского клуба.

«Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать прогрессировать. В ином случае было бы слишком легко. Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией», – приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока сборной Украины с лондонским коллективом рассчитано до лета 2031 года.

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