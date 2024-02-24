Сборная Катара подписала полноценный контракт с главным тренером Маркесом

Сборная Катара подписала полноценный контракт до 2026 года с главным тренером национальной команды Бартоломе Маркесом, сообщает сайт сборной.

Испанский специалист находился в должности исполняющего обязанности главного тренера сборной Катара после отставки Карлуша Кейруша. С тех пор под руководством Маркеса Катар выиграл домашний Кубок Азии, одолев в финале турнира национальную команду Иордании со счётом 3:1, где игроки сборной забили все свои мячи с пенальти.

Напомним, сборная Катара ранее завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.