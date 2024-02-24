«Мы пострадали из-за травмы Расмуса». Магуайр рассказал о влиянии Хойлунда на игру «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр после поражения от «Фулхэма» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ высказался о том, как на команду повлияло отсутствие нападающего Расмуса Хойлунда. Напомним, форвард получил повреждение и пропустит около двух-трёх недель.

«Мы пострадали из-за травмы Расмуса, который был для нас большим центром внимания, но нам предстоит найти решения и те области, в которых нам нужно совершенствоваться. Он был нашим центром внимания, мы можем играть на него, он держит мяч, он очень хорошо начинает прессинг, и не только это, но и Маркус очень хорошо играет слева.

Это история нашего сезона, мы пострадали от травм — как и другие команды. Нам нужно быстро найти решение», — приводит слова Магуайра ВВС.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.