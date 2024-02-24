Хави: «Барса» оказывает давление на «Реал» и «Жирону», ещё есть время, чтобы спасти сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави после разгромной победы над «Хетафе» в матче 24-го тура Примеры высказался о шансах команды на победу в чемпионате Испании.

«Мы оказываем давление на «Реал» Мадрид и «Жирону». Думаю, мы сможем побороться за победу в лиге. У нас ещё есть время, чтобы спасти сезон. Лига чемпионов тоже открыта, это ситуация 50 на 50», — приводит слова Хави Barca Times.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этой победы в активе «Барселоны» стало 57 очков. Подопечные Хави поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» с 34 очками располагается на 10-м месте.

Напомним, «Барселона» продолжает выступление в Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала подопечные Хави с минимальным счётом уступили «Наполи». Ответная игра состоится 12 марта в Барселоне.