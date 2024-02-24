Руководство «Челси» рассматривает уход Мудрика летом — Football Insider

Руководство английского «Челси» рассматривает вариант с уходом футболиста команды Михаила Мудрика в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси», а именно главный тренер Маурисио Почеттино считает, что Мудрик не обладает футбольным интеллектом, необходимым для успешной работы в системе клуба. Кроме того, тренерский штаб «Челси» ставит под сомнение умение футболиста завершать атаки и комбинировать.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока сборной Украины с лондонским коллективом рассчитано до лета 2031 года.