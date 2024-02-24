Глушаков высказался о возможности завершить карьеру в «Спартаке-2»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о возможности завершить игровую карьеру во второй команде красно-белых, которая будет выступать в Леон Второй лиге.

«Это другая история. Думаю, там ставка больше делается на молодёжь, плюс они перевезли игроков из петербургской «Звезды». Я видел, каким был проект в «Спартаке-2» раньше, мне кажется, что это была дорога в никуда, потому что ребята приглашались в основу и зачастую только тренировались весь сезон, были лишены игровой практики. Лучше отдать парня в команду Первой лиги и дать возможность спокойно играть, чем дёргать молодого футболиста в основу и в дубль. Возможно, сейчас будет иначе», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы. Команду заявят во Вторую лигу.

37-летний Глушаков этой зимой покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

За свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.