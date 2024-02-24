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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Шешко сравнял счёт

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Шешко сравнял счёт
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Сегодня, 24 февраля, проходит матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). В качестве главного арбитра встречи выступает Саша Штегеман. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте Рафаэл Геррейру от бровки покатил в центр на Джамала Мусиалу, у которого Ксавер Шлагер выбил мяч из-под ноги, но тот удачно отскочил в штрафной к Гарри Кейну, открывшему счёт в этой игре. На 70-й минуте Беньямин Шешко в штрафной получил пас от Дани Ольмо и с помощью рикошета от Леона Горецки сравнял счёт.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 56'     1:1 Шешко – 70'     2:1 Кейн – 90+1'    

На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 набранными очками. «РБ Лейпциг» после такого же количества игр находится на пятой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата Германии является леверкузенский «Байер», выступающий под руководством Хаби Алонсо и набравший 61 очко.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2023/2024
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