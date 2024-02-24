Источник: «Спартак» продлил контракт с Масловым

Московский «Спартак» продлил контракт с защитником команды Павлом Масловым до лета 2025 года, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Маслов активировал опцию продления контракта на один сезон. Также сообщается, что спортивный директор команды Томаш Амарал уговорил российского защитника остаться в «Спартаке» и не ехать в аренду в армянский «Урарту».

В нынешнем сезоне Павел Маслов принял участие всего в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.