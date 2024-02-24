«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» благодаря дублю Кейна

Сегодня, 24 февраля, проходил матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). В качестве главного арбитра встречи выступал Саша Штегеман. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте Рафаэл Геррейру от бровки покатил в центр на Джамала Мусиалу, у которого Ксавер Шлагер выбил мяч из-под ноги, но тот удачно отскочил в штрафной к Гарри Кейну, открывшему счёт в этой игре. На 70-й минуте Беньямин Шешко в штрафной получил пас от Дани Ольмо и с помощью рикошета от Леона Горецки сравнял счёт. На 90+1-й минуте Эрик Шупо-Мотинг на левом краю открылся под заброс Эрика Дайера, получил мяч и скинул в центр штрафной Кейну, а Гарри положил корпус и пробил в касание точно в дальний нижний угол.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очком. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке с 40 очками.