«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Кейн в конце матча вывел хозяев вперёд

Сегодня, 24 февраля, проходит матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Бавария). В качестве главного арбитра встречи выступает Саша Штегеман. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте Рафаэл Геррейру от бровки покатил в центр на Джамала Мусиалу, у которого Ксавер Шлагер выбил мяч из-под ноги, но тот удачно отскочил в штрафной к Гарри Кейну, открывшему счёт в этой игре. На 70-й минуте Беньямин Шешко в штрафной получил пас от Дани Ольмо и с помощью рикошета от Леона Горецки сравнял счёт. На 90+1-й минуте Эрик Шупо-Мотинг на левом краю открылся под заброс Эрика Дайера, получил мяч и скинул в центр штрафной Кейну, а Гарри положил корпус и пробил в касание точно в дальний нижний угол.

На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 набранными очками. «РБ Лейпциг» после такого же количества игр находится на пятой строчке с 40 очками. Лидером чемпионата Германии является леверкузенский «Байер», выступающий под руководством Хаби Алонсо и набравший 61 очко.