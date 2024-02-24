Иван Игнатьев отметился первым результативным действием в чемпионате Сербии

Российский нападающий «Железничар Панчево» Иван Игнатьев отметился результативной передачей в матче 22-го сербской Суперлиги с ТСЦ. Однако этого не хватило для того, чтобы команда россиянина набрала очки в матче. Встреча завершилась победой гостей — 3:2.

На 89-й минуте, при счёте 1:3, Иван Игнатьев выполнил голевую передачу на нападающего Александара Кахвича, который установил на табло окончательный счёт.

После 22 сыгранных туров «Железничар Панчево» имеет в своём активе 19 очков и находится на предпоследнем, 15-м месте. ТСЦ с 46 очками идёт третьим.

Напомним, Игнатьев перебрался в сербскую команду 30 января. В текущем сезоне россиянин провёл 18 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего россиянина составляет € 800 тыс.