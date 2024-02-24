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Иван Игнатьев отметился первым результативным действием в чемпионате Сербии

Иван Игнатьев отметился первым результативным действием в чемпионате Сербии
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Российский нападающий «Железничар Панчево» Иван Игнатьев отметился результативной передачей в матче 22-го сербской Суперлиги с ТСЦ. Однако этого не хватило для того, чтобы команда россиянина набрала очки в матче. Встреча завершилась победой гостей — 3:2.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 22-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Железничар П
Окончен
2 : 3
ТСЦ
Бачка-Топола
0:1 Чиркович – 4'     0:2 Пеич – 19'     0:3 Чиркович – 59'     1:3     2:3 Кахвич – 89'    

На 89-й минуте, при счёте 1:3, Иван Игнатьев выполнил голевую передачу на нападающего Александара Кахвича, который установил на табло окончательный счёт.

После 22 сыгранных туров «Железничар Панчево» имеет в своём активе 19 очков и находится на предпоследнем, 15-м месте. ТСЦ с 46 очками идёт третьим.

Напомним, Игнатьев перебрался в сербскую команду 30 января. В текущем сезоне россиянин провёл 18 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего россиянина составляет € 800 тыс.

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