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Эдерсон стал рекордсменом «Манчестер Сити» по количеству сухих матчей в АПЛ

Эдерсон стал рекордсменом «Манчестер Сити» по количеству сухих матчей в АПЛ
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:0). Этот матч стал 110-м сухим для вратаря в футболке клуба в чемпионате Англии и позволил обойти по этому показателю англичанина Джо Харта (109), ныне выступающего за шотландский «Селтик». Об этом сообщает Squawka.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году за € 40 млн. В нынешнем сезоне вратарь провёл за «горожан» 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол. Контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

После 26 сыгранных туров в активе «Манчестер Сити» 59 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший 60 очков.

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