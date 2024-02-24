Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Лансом» в Лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Лансом», которая пройдёт 25 февраля.

Фото: Пресс-служба «Монако»

Игра 23-го тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Монако» начнётся в 15:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Главным арбитром встречи будет Франсуа Летексье, а помогать ему будут Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни.

Напомним, матч 22-го тура с «Тулузой» (1:2) Головин пропускал из-за перебора жёлтых карточек. В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

На данный момент после 22 сыгранных матчей Лиги 1 «Монако» располагается на пятом месте с 38 очками. «Ланс» находится на шестой строчке с 36 очками.