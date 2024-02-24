Де Хеа и Нойер отказались от перехода в «Аль-Наср», несмотря на зарплату в € 30 млн — AS

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, находящийся в статусе свободного агента, а также вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отказались от перехода в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает AS.

По информации источника, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предлагал голкиперам контракты с зарплатой размером в € 30 млн. Также сообщается, что саудиты ищут вратаря топ-уровня с определённым медийным профилем такого, как Ян Облак, Марк-Андре Тер Штеген, Андрей Лунин и Кейлор Навас.

В минувшем сезоне де Хеа принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в 25 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Нойер в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола, а восемь встреч сыграл на ноль.