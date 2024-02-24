Директор «Баварии» — о Тухеле: теперь команда несёт ответственность, как и тренерский штаб

Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал решение об уходе главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона.

«В последних нескольких играх мы видели, что что-то не получается. Вот почему летом мы решили пойти разными путями. Теперь команда несёт такую же ответственность, как и тренерский штаб», — приводит слова Дризена журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.