Тренер «Баварии» Тухель прокомментировал победу над «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги над «РБ Лейпциг» (2:1).

«Мы провели очень хороший первый тайм, но не смогли выйти вперёд. Второй тайм был немного сложным. Мы открыли счёт, когда «РБ Лейпциг» был на подъёме. Мы хорошо отреагировали после того, как сравняли счёт. В целом, это была заслуженная победа. Сегодняшняя победа хороша для игроков, она хороша для всех нас в клубе», — приводит слова Тухеля Skt Sport.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очком. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке с 40 очками.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».