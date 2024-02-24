Президент «Баварии» Хайнер назвал формулу успеха клуба

Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал формулу успеха мюнхенского клуба.

«Мы отреагировали, потому что не удовлетворены развитием событий. Конечно, Томас разочарован. Когда «Бавария» проигрывает три раза подряд, мы все должны задавать себе вопросы. Это не входит в наши амбиции. Ожидания от «Баварии» очень высоки. Частые отставки тренеров? На всех оказывается давление, но, в конце концов, это формула успеха «Баварии»: мы никогда не бываем довольны», — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.