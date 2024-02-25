Симеоне – о неудачах в выездных играх в этом сезоне: тренер плохо готовит команду к матчам

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неудачах команды в выездных матчах этого сезона после ничьей в матче с «Альмерией» (2:2), занимающей последнее место в Ла Лиге (2:2).

«Мы сделали всё возможное для победы сегодня. Ребята отдали все силы, у нас были шансы забить ещё. Мы должны продолжать делать всё возможное, зная, что выкладываемся на 100%. Почему у нас слабые результаты в гостевых встречах? Тренер плохо готовит команду к матчам», – приводит слова Симеоне AS.

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Отметим, команда Симеоне крайне неудачно выступает на выезде в нынешнем сезоне. В последних 13 матчах в гостях «Атлетико» добыл лишь три победы.

После встречи с «Альмерией» в активе «Атлетико» стало 52 очка. Подопечные Диего Симеоне располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Реала» на 10 баллов.

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