Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Атлетико» Корреа обошёл Косту и стал вторым бомбардиром клуба в эпоху Симеоне

Игрок «Атлетико» Корреа обошёл Косту и стал вторым бомбардиром клуба в эпоху Симеоне
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «матрасников» в эпоху пребывания Диего Симеоне на посту главного тренера. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в социальной сети X (ранее Twitter).

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 2'     1:1 Ромеро – 27'     1:2 Де Пауль – 57'     2:2 Ромеро – 64'    

По информации источника, 28-летний форвард в матче 26-г тура Ла Лиги с «Альмерией» (2:2) забил свой 76-й мяч, опередив в рейтинге Диего Косту (75). Первая строчка остаётся за Антуаном Гризманном, который по ходу текущей кампании стал лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю клуба (175 мячей).

Напомним, Диего Симеоне работает в «Атлетико» с конца 2011 года. Анхель Корреа пополнил ряды «матрасников» в январе 2015 года.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий сыграл во всех турнирах за клуб в 32 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Симеоне – о неудачах в выездных играх в этом сезоне: тренер плохо готовит команду к матчам
Календарь Примеры
Турнирная таблица Примеры

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android