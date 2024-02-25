Игрок «Атлетико» Корреа обошёл Косту и стал вторым бомбардиром клуба в эпоху Симеоне

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «матрасников» в эпоху пребывания Диего Симеоне на посту главного тренера. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 28-летний форвард в матче 26-г тура Ла Лиги с «Альмерией» (2:2) забил свой 76-й мяч, опередив в рейтинге Диего Косту (75). Первая строчка остаётся за Антуаном Гризманном, который по ходу текущей кампании стал лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю клуба (175 мячей).

Напомним, Диего Симеоне работает в «Атлетико» с конца 2011 года. Анхель Корреа пополнил ряды «матрасников» в январе 2015 года.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий сыграл во всех турнирах за клуб в 32 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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