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Фердинанд высоко оценил разгромную победу «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Фердинанд высоко оценил разгромную победу «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (4:1).

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

«Они выглядят так, как будто команда действительно расстроена игрой в середине недели. Их прессинг и интенсивность были великолепными – они сразу же были в первых рядах. Главное — убедиться, что они не позволяют страху закрасться. Но на данный момент никаких признаков этого нет. «Арсенал» стал эффективной командой». Никто даже не спрашивает, где их «девятый» номер, а это значит, что командный механизм отлажен и работает как часы», – приводит слова Фердинанда BBC.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «канонирам» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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