Эдегор — о победе в матче с «Ньюкаслом: как капитан, я пытаюсь выжать максимум из каждого

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (4:1).

«Я стараюсь быть примером для всех, и стараюсь всё время подстегивать игроков вокруг себя. Я понимаю, что все мы разные, как игроки. Но я пытаюсь выжать максимум из каждого.

Мы просто хотели показать хорошую игру и подарить болельщикам настоящее зрелище», — приводит слова Эдегора BBC.

В нынешнем сезоне у норвежского хавбека во всех турнирах за клуб восемь голов и семь результативных передач в 33 матчах.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «канонирам» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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