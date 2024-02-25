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Эдегор — о победе в матче с «Ньюкаслом: как капитан, я пытаюсь выжать максимум из каждого

Эдегор — о победе в матче с «Ньюкаслом: как капитан, я пытаюсь выжать максимум из каждого
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Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (4:1).

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

«Я стараюсь быть примером для всех, и стараюсь всё время подстегивать игроков вокруг себя. Я понимаю, что все мы разные, как игроки. Но я пытаюсь выжать максимум из каждого.

Мы просто хотели показать хорошую игру и подарить болельщикам настоящее зрелище», — приводит слова Эдегора BBC.

В нынешнем сезоне у норвежского хавбека во всех турнирах за клуб восемь голов и семь результативных передач в 33 матчах.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «канонирам» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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