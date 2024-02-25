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Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал результативную ничью в матче с «Альмерией»

Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал результативную ничью в матче с «Альмерией»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от результативной ничьей в матче с «Альмерией» (2:2).

«Мы сделали всё возможное для победы, ребята отдали все силы. У нас были моменты, которые переросли в голы, но мы должны создавать больше, реализовывать. Отношусь спокойно к этому результату, так как парни выложились на полную», — приводит слова Симеоне AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этого матча в активе «Атлетико» стало 52 очка. Подопечные Диего Симеоне располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 26 проведённых матчей. Проведя аналогичное количество встреч, «Альмерия» набрала девятое очко, но всё ещё остаётся на последней строчке.

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