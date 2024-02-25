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Ультрас «ПСЖ» решили не свистеть в адрес Мбаппе до официального объявления о его уходе

Ультрас «ПСЖ» решили не свистеть в адрес Мбаппе до официального объявления о его уходе
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Коллектив ультрас Парижа (CUP) дал указание остальным болельщикам не проявлять какой-либо негатив в адрес нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе во время матчей с его участием как минимум до момента, пока не будет официально объявлено о том, что он покидает французский гранд по окончании сезона. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, подобное решение CUP обусловлено тем, что за годы своих выступлений в составе «ПСЖ» Мбаппе и его окружение смогли наладить доверительные отношения с этим фанатским объединением. В частности, отмечается, что фанаты не будут свистеть в адрес французского футболиста во время матчей.

На текущий момент нет информации, изменится ли поведение ультрас «ПСЖ» в случае официального объявления об уходе Мбаппе из парижского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом».

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