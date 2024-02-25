«Реал» не намерен возвращать Эрнандеса в клуб, поскольку убеждён в успехе трансфера Дэвиса

Руководство мадридского «Реала» отклонило предложение одного из представителей левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса о возвращении игрока в стан «сливочных». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представитель Эрнандеса получил отказ со следующей формулировкой: «Мы уже участвуем в другой операции».

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В этой связи источник подчёркивает, что трансфер левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в «Реал» становится всё более реальным, поскольку руководство мюнхенского клуба склоняется к тому, что ему не удастся удержать канадского игрока.

Напомним, Эрнандес выступал в составе «Королевского клуба» с 2017 по 2019 год. За этот период он принял участие в 23 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился тремя результативными передачами.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.