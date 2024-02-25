Экс-игрок «Спартака» Петкович: сейчас уровень игры в Сербии выше, чем в России? Конечно

Бывший защитник московского «Спартака», серб Марко Петкович уверен в том, что уровень игры в его родной стране превосходит российский футбол.

«Сейчас уровень игры в Сербии выше, чем в России? Конечно. В России такая проблема с футболом. Это отразилось и на уровне игры. Сразу начались проблемы с иностранцами. Думаю, всё будет хорошо, когда ситуация нормализуется», — сказал Петкович.

Напомним, Марко Петкович выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. За это время сербский защитник принял участие в 16 матчах и не отметился результативными действиями. Сейчас Петкович играет за сербскую команду «Раднички Ниш». Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 175 тыс.