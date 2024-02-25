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Аллегри – первый тренер в Серии А с сезона-1929/1930, который набрал 1000 очков

Аллегри – первый тренер в Серии А с сезона-1929/1930, который набрал 1000 очков
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы в матче 26-го тура с «Фрозиноне» (3:2) вошёл в историю Серии A, преодолев отметку в 1000 очков.

Аллегри стал первым тренером в чемпионате Италии с сезона-1929/1930, который достиг этого показателя. На счету итальянского специалиста 301 победа, 99 ничьих и 96 поражений. 56-летний специалист в своей карьере в Серии А тренировал «Кальяри», «Милан» и «Ювентус». Аллегри четыре раза выигрывал Кубок Италии, шесть раз – Серию А и три раза – Суперкубок Италии.

На данный момент туринский «Ювентус» набрал 57 очков в этом сезоне. После 26 матчей итальянской Серии А команда занимает второе место в турнирной таблице. «Фрозиноне» с 23 очками идёт на 15-й строчке.

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