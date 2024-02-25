Игрок «Спартака» Промес начал новые романтические отношения — Sportnieuws

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения, сообщает Sportnieuws.

По информации источника, у Промеса возникли отношения с рэп исполнительницей Табатой Робинсон, которая выступает под псевдонимом DreamDoll. Сообщается, что Робинсон в социальной сети поделилась совместным видео с Промесом, где они находятся в баре. А Квинси прокомментировал это видео текстом: «Моя любовь».

Фото: Из личного архива Табаты Робинсон

Ранее Промес был в отношениях с Джейми, от которой у футболиста две дочери и сын. Бывшая девушка Квинси переезжала с футболистом в Москву, Севилью и Амстердам.

Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Квинси в € 6 млн.