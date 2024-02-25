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«ПСЖ» сыграл вничью с «Ренном», забив пенальти на последней минуте

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ренном», забив пенальти на последней минуте
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Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Ренн». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. В качестве главного арбитра встречи выступал Бастьен Дешепи. Матч начался в 19:05 по московскому времени. Итоговый результат — 1:1.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 19:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Гуири – 33'     1:1 Рамуш – 90+7'    

На 33-й минуте забил нападающий гостей Амин Гуири после передачи партнёра по команде Дезире Дуэ. На 90+6-й минуте Гонсало Рамуш реализовал пенальти.

На данный момент после 23 сыгранных матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» является лидером чемпионата с 55 набранными очками. «Ренн» после такого же количества проведённых игр располагается на седьмом месте с 35 очками. Ближайшим преследователем парижан является «Брест» с 43 очками.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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