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«Милан» — «Аталанта»: Миранчук появится на поле с первых минут

«Милан» — «Аталанта»: Миранчук появится на поле с первых минут
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Милан»: Меньян, Габбиа, Эрнандес, Флоренци, Тшау, Беннасер, Лофтус-Чик, Адли, Пулишич, Леау, Жиру.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Руджери, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Милан» располагается на третьем месте с 52 набранными очками. «Аталанта» после 24 проведённых игр находится на пятой строчке с 45 очками. Лидером чемпионата Италии является «Интер» под руководством Симоне Индзаги с 63 очками, а его ближайший преследователь — «Ювентус» (57).

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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