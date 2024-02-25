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Российский нападающий Долгов подписал контракт с армянским «Урарту»

Российский нападающий Долгов подписал контракт с армянским «Урарту»
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Российский нападающий Александр Долгов подписал контракт с армянским «Урарту».

«Рады сообщить, что в футбольном клубе «Урарту» — новый футболист. Состав «Урарту» пополнил российский нападающий Александр Долгов. Приветствуем Александра Долгова в «Урарту» и желаем ему успехов и достижений вместе с командой», — сообщает пресс-служба клуба.

Долгов — воспитанник московского «Локомотива», за «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс. Напомним, Долгов на зимнем сборе находился на просмотре в московских ЦСКА и «Родине».

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