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Игрок «Ювентуса» Рабьо выложил фото рентгена сломанного пальца

Игрок «Ювентуса» Рабьо выложил фото рентгена сломанного пальца
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо выложил фото рентгена сломанного пальца.

«Так закончилась моя сегодняшняя 200-я игра. Спасибо за ваши сообщения», — написал Рабьо в своей социальной сети.

Фото: из личного архива

Напомним, в первом тайме матча 26-го тура с «Фрозиноне» (3:2) Рабьо столкнулся с партнёром по команде Бремером, вследствие чего получил повреждение, а потом был заменён.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за туринцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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