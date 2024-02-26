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«Милан» сыграл вничью с «Аталантой», Миранчук был заменён во втором тайме

«Милан» сыграл вничью с «Аталантой», Миранчук был заменён во втором тайме
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Сегодня, 26 февраля, состоялся матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 3'     1:1 Копмейнерс – 42'    

Уже на третьей минуте матча Рафаэл Леау у левой бровки разобрался с защитниками соперника, вошёл в штрафную и пробил в дальнюю девятку. На 42-й минуте Тён Копмейнерс сравнял счёт, реализовав пенальти. Отметим, что с первых минут на поле появился российский полузащитник Алексей Миранчук, который был заменён 63-й минуте.

На данный момент после 26 сыгранных матчей итальянской Серии А «Милан» располагается на третьем месте с 53 набранными очками. «Аталанта» после 25 проведённых игр находится на пятой строчке с 46 очками.

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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