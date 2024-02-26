Решающий гол Месси — в видеообзоре матча между «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси»

Завершился матч МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Лос-Анджелесе, США. Игра началась в 5:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Права на видео принадлежат MLS.

На 75-й минуте счёт открыл сербский форвард хозяев Деян Йовелич. В компенсированное ко второму тайму время аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт, установив окончательный результат матча.

На данный момент после двух матчей в МЛС «Интер Майами» с четырьмя очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Лос-Анджелес Гэлакси» эта встреча стала первой на турнире. Благодаря ничьей команда из Калифорнии оказалась на шестой строчке Западной конференции.