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Решающий гол Месси — в видеообзоре матча между «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси»

Решающий гол Месси — в видеообзоре матча между «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Завершился матч МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Лос-Анджелесе, США. Игра началась в 5:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Права на видео принадлежат MLS.

На 75-й минуте счёт открыл сербский форвард хозяев Деян Йовелич. В компенсированное ко второму тайму время аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт, установив окончательный результат матча.

На данный момент после двух матчей в МЛС «Интер Майами» с четырьмя очками располагается на первом месте Восточной конференции. Для «Лос-Анджелес Гэлакси» эта встреча стала первой на турнире. Благодаря ничьей команда из Калифорнии оказалась на шестой строчке Западной конференции.

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26 февраля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Йовелич – 75'     1:1 Месси – 90+2'    
Удаления: Delgado – 87' / нет
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