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Пиоли — о забитом мяче в ворота «Аталанты»: гол Леау точно можно назвать сенсационным

Пиоли — о забитом мяче в ворота «Аталанты»: гол Леау точно можно назвать сенсационным
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высоко оценил выступление португальского вингера команды Рафаэла Леау в матче 26-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1).

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 3'     1:1 Копмейнерс – 42'    

«Этот гол точно можно назвать сенсационным. Леау отлично выступил, все это заметили. У Рафы есть всё, чтобы быть таким выдающимся футболистом всегда. Он должен стремиться оставаться именно таким игроком. Всё исходит из его менталитета, его веры. Сегодня была лучшая игра Леау в сезоне», – приводит слова Пиоли DAZN.

В нынешнем сезоне португальский вингер сыграл во всех турнирах за клуб в 32 матчах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

На данный момент после 26 сыгранных матчей итальянской Серии А «Милан» располагается на третьем месте с 53 набранными очками.

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