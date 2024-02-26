Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Вахда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини высказался о спорном пенальти в матче с «Миланом»

Гасперини высказался о спорном пенальти в матче с «Миланом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в матче 26-го тура Серии А с «Миланом» (1:1).

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 3'     1:1 Копмейнерс – 42'    

«В этом сезоне мы видели много пенальти, назначенных после VAR. В целом я не поклонник таких пенальти, но в последнее время они встречаются всё чаще. Если говорить о сегодняшнем эпизоде, то для нас это был небольшой кредит — после всех ситуаций с назначением пенальти в матчах с «Миланом». На этот раз всё обернулось в нашу пользу.

Всякие симуляции, контакты, всего этого стало слишком много. Телезрителю это нравится, мне — не очень», – приводит слова Гасперини DAZN.

Напомним, на 39-й минуте французский форвард «Милана» Оливье Жиру в своей штрафной попал ногой по игроку «Аталанты» Эмилю Хольму после подачи с угла поля. После просмотра VAR, арбитр встречи Орсато назначил пенальти, который исполнил Тён Копмейнерс.

На данный момент после 26 сыгранных матчей итальянской Серии А «Милан» располагается на третьем месте с 53 набранными очками. «Аталанта» после 25 проведённых игр находится на пятой строчке с 46 очками.

Отметим, что с первых минут на поле появился российский полузащитник Алексей Миранчук, который был заменён на 63-й минуте.

Материалы по теме
Пиоли — о забитом мяче в ворота «Аталанты»: гол Леау точно можно назвать сенсационным
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Форвард «Милана» Леау в юбке пришёл на церемонию награждения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android