Бородюк: почему-то все эксперименты происходят только с футболом — оставьте его в покое

Известный отечественный специалист Александр Бородюк прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Честно говоря, не могу понять, к чему приведут все эти нововведения. Покажет только время. Но в моём понимании футбол нужно оставить в покое в его прекрасном виде и не надо ничего трогать. Дайте болельщику радоваться футболу, борьбе, интенсивности, техническому исполнению!

Я бы хотел, чтобы у нас развивался дворовый футбол. Чтобы приходили мальчишки и гоняли мяч. Именно оттуда вырастают большие мастера. Следует обратить внимание на детских тренеров и на их зарплаты.

Я не знаю, кто изобретает эти новшества в ФИФА и УЕФА. Почему-то все эксперименты происходят только с футболом. Но все эти новшества не приводят к увеличению числа болельщиков у нас на трибунах», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.