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Женская сборная России U17 забила 16 безответных мячей в ворота турецкого клуба

Женская сборная России U17 забила 16 безответных мячей в ворота турецкого клуба
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Юниорская женская сборная России, собранная из футболисток до 17 лет, разгромила турецкий клуб «Дениз Спор» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Анталье со счётом 16:0.

Хет-триком отметилась Екатерина Сарвилина. По дублю в составе российской национальной команды оформили Елена Голик, Арина Акатьева и Анастасия Черноусова. Также отличились Юлия Соболева, Анна Гаврилова, Екатерина Кривенко, Кристина Шмырёва, Александра Храменкова, Ярослава Кадынцева и Арина Кадигроб.

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине. Осенью прошлого года стало известно, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока не завершится СВО.

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