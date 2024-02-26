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Марко Ройс интересен клубам МЛС и мёнхенгладбахской «Боруссии» — Footmercato

Марко Ройс интересен клубам МЛС и мёнхенгладбахской «Боруссии» — Footmercato
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, чей действующий контракт со «шмелями» истекает грядущим летом, привлёк внимание клубов МЛС и «Боруссии» Мёнхенгладбах, сообщает Footmercato.

По информации источника, Ройс принял решение покинуть клуб из Дортмунда на правах свободного агента летом. В нынешнем сезоне 34-летний Ройс провёл 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального немецкого полузащитника в € 7 млн. Отметим, что до перехода в «Боруссию» Дортмунд" Марко Ройс играл за мёнхенгладбахскую Боруссию. К дортмундцам немец присоединился летом 2021 года за сумму в размере € 20 млн.

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