«ПСЖ» интересуется голкипером дортмундской «Боруссии» — Sky Sport Germany

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется голкипером сборной Швейцарии и дортмундской «Боруссии» Грегором Кобелем, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, парижане уже установили контакт с вратарём. Также сообщается, что в Париже недовольны Джанлуиджи Доннаруммой и ищут ему замену. Однако переезд в столицу Франции на данный момент не является вариантом для Кобеля, у которого в Дортмунде всё ещё действует долгосрочный контракт.

Ранее СМИ сообщали о том, что швейцарским вратарём также интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

26-летний Кобель выступает за дортмундскую команду с лета 2021 года. В 29 матчах за команду в нынешнем сезоне он пропустил 32 мяча и 10 раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.