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Вратарь сборной России и «Краснодара» Сафонов рассказал, когда в последний раз дрался

Вратарь сборной России и «Краснодара» Сафонов рассказал, когда в последний раз дрался
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Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, когда в последний раз дрался.

«Ну, если честно, я не любитель подраться. Не дрался, наверное, давно уже. Потому что я понимаю, что в данный момент моё здоровье — это то, что меня кормит. И я не хочу подвергать опасности своё здоровье, потому что любая травма за полем — это большие вопросы к моему профессионализму.

Наверное, последняя драка была в школе, ещё даже не в академии, а в своей школе где-то по детству, класса, наверное, до пятого. Я думаю, что такое. Прямо жёсткого ничего не было, это обычные стычки одноклассников. И, скажем так, меня это обошло стороной», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

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