«Это свинство и неуважение к команде». Сафонов — об игре Ленини в матче с «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов раскритиковал игру партнёра по команде Кевина Ленини в матче 19-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Динамо» (3:1).

«Что меня может вывести из себя? Не назову себя спокойным на поле. Если посмотреть матчи, в последнее время меня накрывает (улыбается). Больше всего меня могут вывести эмоции, потому что иногда не могу их сдержать. Порой перехлёстывают настолько, что готов рвать и метать направо и налево.

В игре может вывести себя момент, напряжённая ситуация. Чья-то ошибка не технического характера, а когда человек не хочет. Я сорвался на нашего опорного полузащитника в матче с «Динамо». Наш опорник два раза проспал в одном моменте, и мы пропустили гол. Меня это накрыло. Всем ребятам говорю: «Если кто-то выкладывается на поле, как кто-то другой может позволить себе не делать этого?» Я этого не понимаю. Это неуважение к себе, к команде, к партнёру. Когда вся команда старается, а один позволяет себе уснуть и не играть эпизод, то, по мне, это свинское отношение. Это меня может выбесить», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

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