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Хвича стал одним из основных кандидатов на замену Мбаппе в «ПСЖ» — La Gazzetta dello Sport

Футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал одним из основных кандидатов на замену форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, также в шорт-лист парижан входят нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен и форвард «Милана» Рафаэл Леау.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на девятом месте с 37 очками.